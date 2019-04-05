Транспорт

Некрасовская линия метро Москвы разгрузит станцию «Выхино» на 25%РИА Новости вчера в 02:12

После ввода Некрасовской линии метро в Москве нагрузка на станцию "Выхино" снизится на 25%, сообщил журналистам первый заместитель начальника столичного метрополитена Марат Латыпов. С 6 по 10 апреля будет закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии от "Котельников" до "Волгоградского проспекта".
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Некрасовская линия метро Москвы разгрузит станцию «Выхино» на 25%

РИА Новостивчера в 02:12

После ввода Некрасовской линии метро в Москве нагрузка на станцию «Выхино» снизится

Радио Маяк04 апреля в 16:38
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