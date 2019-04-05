Транспорт
Некрасовская линия метро Москвы разгрузит станцию «Выхино» на 25%РИА Новости вчера в 02:12
После ввода Некрасовской линии метро в Москве нагрузка на станцию "Выхино" снизится на 25%, сообщил журналистам первый заместитель начальника столичного метрополитена Марат Латыпов. С 6 по 10 апреля будет закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии от "Котельников" до "Волгоградского проспекта".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
После ввода Некрасовской линии метро в Москве нагрузка на станцию «Выхино» снизится
Радио Маяк04 апреля в 16:38
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Общество
Молодежные банды захватывают школы в стране
Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
Общество
Власти Крыма отказались от курортного сбора
Обновлено в 08:20
Политика
Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено в 06:30
Футбол
Хохлов: «Динамо» не устроила ничья с «Анжи»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат матча его команды с махачкалинским «Анжи» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе
В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Политика
В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Футбол
Израильский вратарь стал самым возрастным футболистом в истории
Израильский вратарь Исаак Хайик стал самым возрастным футболистом в истории.
Обновлено в 07:18
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Футбол
Ролан Гусев: «ЦСКА превосходит „Спартак“ во всем»
Экс-хавбек ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился мыслями перед матчем армейцев против «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 08:09
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Спорт
Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика
Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы.
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики
Обновлено вчера в 20:05
Политика
В Крыму требуют, чтобы США прекратили «слежку» за полуостровом
Депутат крымского парламента Иван Шонус заявил, что американским властям пора прекратить "слежку" за Крымом.
Обновлено в 03:45
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии
Замыкают пятерку лидеров Йемен и Казахстан.
Обновлено в 08:21
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Екатеринбурге в машине нашли тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге в машине нашли тело девушки.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже
Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, заявил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:46
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Происшествия
Во Владимирской области при пожаре погибли двое детей и бабушка
В частном двухэтажном доме города Вязники при пожаре погибли восьмимесячный младенец и пятилетний ребенок, а также их 54-летняя бабушка, смерть наступила от отравления угарным газом.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»
Матч «Краснодар» - «Крылья Советов» пройдет 6 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30.
Обновлено в 09:11