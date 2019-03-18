Экономика
Некоторым иностранным судам разрешили перевозить СПГ по СевморпутиРИА Новости вчера в 05:52
Некоторым иностранным судам разрешено провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте российского правительства. Согласно документу, сроки действия разрешения — до 30 декабря 2043 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Согласно документу, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, до 30 декабря 2043 года разрешено использовать суда, договоры фрахтования которых заключены на срок не менее 15 лет для перевозок СПГ в морском порту Сабетта, Мурманске и Петропавловске-Камчатском.RT на русскомвчера в 05:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство разрешило использовать суда под иностранным флагом для перевозки СПГ
Вести.Финансвчера в 08:11
Правительство разрешило использовать суда под иностранным флагом для перевозки СПГ
Rambler News Serviceвчера в 05:59
Правительство разрешило использовать иностранные суда для проектов СПГ
Российская газетавчера в 06:37
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах моряков-подводников
Обновлено вчера в 23:06
Космос
На Венеру могут отправить аэростат с микроскопом для поиска бактерий
На Венеру в рамках российско-американской миссии может быть отправлен аэростат с микроскопом для поиска следов жизни, заявила ведущий научный сотрудник Института космических исследований Людмила Засова.
Обновлено в 00:46
Транспорт
Всегда с переправой: что даст Китаю мост через Амур
На будущий год в Благовещенске Через год после открытия моста Нижнеленинское – Тунцзян, весной 2020 года, откроют еще один мост через Амур в Китай.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции
Обновлено вчера в 16:01
Хоккей
«Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым
Бывший главный врач больницы Белогорска в Амурской области Михаил Данилов найден мертвым с огнестрельным ранением.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
В США ушла под воду авиабаза с «самолетами судного дня»
Авиабаза возобновит свою работу 19 марта в 16:00 мск, добавил военный. https: / / www.facebook.com / 55.WG.Commander / posts / 2574278785920035 Напомним, на авиабазе Оффатт находятся самолеты, предназначенные для правительства и командования армии США на случай ядерной войны, также называемыми "самолетами судного дня".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Экс-президента Перу задержали в Калифорнии
По данным агентства, Толедо был задержан за пьянство в одном из ресторанов округа Сан-Матео.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями
Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Более 40 школьников отравились газом в Казахстане
В Казахстане около 45 человек отравились природным газом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:42
Общество
Роспотребнадзор отчитался о помощи потребителям финуслуг за 2018 год
Роспотребнадзор за 2018 год выявил порядка 3,5 тысячи нарушений прав потребителей со стороны финансовых организаций.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В правительстве Хабаровского края начались обыски
В правительстве Хабаровского края проходят обыски по уголовному делу о хищении более 10 миллиардов рублей в лесной сфере.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Минобороны передало Сахалинской области часть земель
Министерство обороны РФ передало в собственность Сахалинской области часть неиспользуемых земель.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Крым «опасен» для России, заявил Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым "опасен" для России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежи
Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Помощница Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей
Обновлено вчера в 19:55
Экономика
Кто еще станет налоговым агентом по НДФЛ
Список налоговых агентов по НДФЛ пополнится. Соответствующие поправки разработаны в статью 226 НК.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Челябинского губернатора обвинили в антиконкурентных условиях
ФАС намерена передать в МВД и Генпрокуратуру решение по делу на 2,4 млрд рублей Федеральная антимонопольная служба России установила два антиконкурентных соглашения, заключенных между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост».
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Мошенники снова взялись за пострадавших вкладчиков «Кэшбери»
Граждане России, которые уже пострадали от деятельности финансовой пирамиды, вложив свои деньги в «Кэшбери», снова оказались под прицелом мошенников.
Обновлено в 00:40
Политика
Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину
Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Волкер заявил о личной вражде между Путиным и Порошенко
Между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко есть «личная вражда», заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время видеобрифинга для журналистов.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Следком намерен снова продлить арест фигурантам дела «Зимней вишни»
В ближайшие дни Центральный районный суд Кемерова рассмотрит несколько ходатайств следователей о продлении ареста фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне».
Обновлено вчера в 06:40
Общество
В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей
Правительство Японии одобрило во вторник поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения
Обновлено в 00:29
Политика
Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено вчера в 21:11