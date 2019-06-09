Энергетика
Некоторые виды автомобильного топлива подешевеют в Белоруссии с 9 июняПРАЙМ вчера в 12:06
"В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 года на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.
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