Энергетика
Некоторые виды автомобильного топлива подешевеют в Белоруссии с 9 июняПРАЙМ вчера в 12:06
"В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 года на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика
КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона
В Молдавии Конституционный суд постановил временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента страны Игоря Додона.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может арендовать Бэйла
Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл может сменить летом клуб. Взять игрока в аренду готов «Манчестер Юнайтед», пишет Mirror.
Обновлено в 08:15
Спорт
ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды
Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.
Обновлено вчера в 03:07
Футбол
Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку
«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
Обновлено в 08:39
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Сирийские «Силы Тигра» отразили наступление боевиков в Хаме
Остановить наступление боевиков смогли лишь бойцам бригады «Силы Тигра» под руководством генерала Сухейля Аль-Хасана.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Похудевшая Дарья Мельникова опровергла слухи об анорексии
На снимках звезда сериала «Папины дочки» выглядит сильно похудевшей.
Обновлено в 06:32
Общество
Беглов открыл «Педагогические сезоны» в Герценовском университете
Врио губернатора принял участие в торжественной церемонии открытия проекта «Педагогические сезоны» в РГПУ имени А. И. Герцена.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
В новом КоАП появятся наказания для предпринимателей
Советник председателя Госдумы в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что разработка нового КоАП тесно увязана с реформой контрольно-надзорной деятельности, а для индивидуальных предпринимателей будет предусмотрена отдельная шкала наказаний.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 04:01
Политика
РБК подаст в суд на РИА ФАН за публикацию фейкового комментария о Голунове
Агентство РБК готовит исковое заявление в суд на РИА ФАН (Федеральное агентство новостей) из-за публикации с фейковым комментарием соучредителя объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой о задержании спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:53
Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Политика
Мнучин назвал внесение Huawei в черный список вопросом нацбезопасности
Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что внесение китайской компании Huawei в черный список является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связано с торговой войной между странами.
Обновлено в 08:56
Политика
Порошенко попытался обвинить во всем Россию, но не смог
Экс-президент Украины Петр Порошенко запутался в словах во время выступления на съезде партии "Европейская солидарность".
Обновлено в 09:49
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Футбол
Швейцария — Англия 0:0 (2-й тайм)
Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап хотели отпраздновать свадьбу в Италии
Планируя свою свадьбу, изначально Потап и Настя Пара думали отпраздновать ее во Франции или Италии, но затем отложили эту идею, так как всей гостей транспортировать за границу было достаточно проблематично.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере
В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
Обновлено в 05:33
Авто
В УАЗ рассказали о модели для летательных аппаратов
Обновлено вчера в 14:18
Политика
В Казахстане проходят выборы президента
Сегодня в Казахстане проходят выборы президента. За пост главы государства борются семь кандидатов.
Обновлено в 00:11
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Политика
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.
Обновлено в 09:49
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» отчалит от МКС 29 июля
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыкуется от МКС 29 июля.
Обновлено вчера в 22:53