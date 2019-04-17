Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиянГазета.Ru 05:15

Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.

Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян

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