Футбол
Некому болеть: сборная России сыграет с «Чертаново» без зрителейИзвестия 17:01
Команде Станислава Черчесова предстоит сыграть против Сан-Марино и Кипра. Тренерским штабом было принято решение провести контрольную игру в рамках тренировочного сбора. Соперником сборной станет команда одной из лучших футбольных академий страны — «Чертаново».
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