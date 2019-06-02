Некому болеть: сборная России сыграет с «Чертаново» без зрителейИзвестия 17:01

Команде Станислава Черчесова предстоит сыграть против Сан-Марино и Кипра. Тренерским штабом было принято решение провести контрольную игру в рамках тренировочного сбора. Соперником сборной станет команда одной из лучших футбольных академий страны — «Чертаново».

Некому болеть: сборная России сыграет с «Чертаново» без зрителей

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