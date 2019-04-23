Энергетика
Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в ПольшуBFM.ru вчера в 15:23
Белоруссия приостановила поставки бензина и дизеля на Украину, в Польшу и страны Балтии. В Минске это объяснили резким ухудшением качества нефти, идущей из России по трубопроводу «Дружба».
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Политика
Поезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
В кадре эффектная художница позирует в бикини телесного цвета.
Обновлено в 02:35
Наука
Названа причина аномальной миграции магнитного полюса Земли
Периодические или случайные изменения в циркуляции жидкого металла могут влиять на миграцию Северного магнитного полюса и даже вызвать его резкое смещение.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия
На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв
На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
Обновлено в 01:28
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки»
В Новосибирске суд вынес приговоры трем активистам запрещенного в России движения «Артподготовка», которых обвинили в подготовке в городе массовых беспорядков.
Обновлено в 03:55
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Космос
За 4 дня до «пасхального апокалипсиса»: Пришельцы с Нибиру готовятся уничтожить всю электронику
По-видимому, пришельцы с Нибиру каким-то образом пробили дыру в атмосфере Солнца, чтобы солнечный ветер уничтожил все каналы связи на Земле и оставил землян беззащитными против внезапного вторжения.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10
Кино
Названа дата следующей церемонии вручения премии «Оскар»
Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территориях по всему миру.
Обновлено в 03:42
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» передал новые изображения поверхности Луны
Китайские ученые рассказали, что их луноход «Юйту-2» смог сделать еще несколько уникальных снимков поверхности Луны.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Российские журналисты попросили Зеленского помочь освободить Вышинского
Российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом посодействовать освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Генштаб опроверг сообщения о военных приготовлениях России
Сообщения о военных приготовлениях России являются пропагандой русофобских СМИ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Обновлено в 04:38
Общество
МЧС будет работать в режиме повышенной готовности во время майских праздников
В первую очередь территория, где планируется организовать пикник, должна быть очищена от сухой травы.
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Бритни Спирс опубликовала обращение к поклонникам
Певица назвала виновника скандальных слухов о ней Около месяца назад поклонники узнали, что Бритни Спирс вновь оказалась в психиатрической клинике.
Обновлено в 03:13
Авто
Nissan отзывает в России почти 800 кроссоверов Terrano
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25