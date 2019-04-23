Энергетика
Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в ПольшуBFM.ru вчера в 15:23
Белоруссия приостановила поставки бензина и дизеля на Украину, в Польшу и страны Балтии. В Минске это объяснили резким ухудшением качества нефти, идущей из России по трубопроводу «Дружба».
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Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе Ратмиру Шишкову
Рэпер выпустил видео на песню «Помнишь». В клип Тимати вошли отрывки его съемок с Ратмиром Шишковым в начале 2000-х.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Упавший с дерева гусь сбил девушку с мотоцикла
В ролике птица падает с дерева и задевает девушку, которая проезжала по дороге на мотоцикле. Та теряет управление и падает с мотоцикла.
Обновлено вчера в 10:38
Музыка
Умер французский певец Дик Риверc
Обновлено в 08:40
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Авто
В Сети обнародовали дебютные фото «Русского Прадо» от УАЗ
Обновлено в 07:41
Происшествия
Мужчина рассказал, зачем бросил венок в Вечный огонь в Нефтеюганске
Городская телекомпания "Юганск" 10 апреля опубликовала в сети сюжет, где рассказала о неизвестном мужчине, который бросил венок в Вечный огонь рядом с памятником воину-освободителю в сквере Победы.
Обновлено в 08:29
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице
В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Наука
Искусственный перламутр сумели получить при помощи бактерий
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
МИД РФ: Москва просит фельдмаршала Хафтара о прекращении огня в Ливии
Москва просит от командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 08:01
Технологии
ВТБ запустил сервис пополнения карт других банков в своих банкоматах
Вице-президент ВТБ Алексей Киричек, слова которого приводятся в сообщении банка, сообщил, что в ближайшем будущем этот сервис может стать полностью бесплатным.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2»
Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53
Общество
Delivery Club начнет проверять состояние здоровья курьеров
Сервис по доставке еды Delivery Club начнет проверять состояние здоровья своих курьеров, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Технологии
«Яндекс» представил технологию распознавания усталости таксистов
Сервис «Яндекс.Такси» разработал устройство, которое при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов анализирует уровень внимания водителя.
Обновлено в 08:54
Экономика
Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева
Собрание акционеров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) утвердило кандидатуру заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева на должность генерального директора компании.
Обновлено в 07:07
Общество
Солист Iron Maiden стал почётным доктором Университета Хельсинки
Солист британской хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон назван почетным доктором философского факультета Хельсинкского университета.
Обновлено в 07:56
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное инопланетное строение
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на последних снимках луны неопознанную белую структуру, которая визуально сильно напоминает пасть животного, сообщает издание «oane.ws».
Обновлено вчера в 10:29
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»
«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Политика
Путин дал старт новому СПГ-заводу
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Политика
Глава ФАС рассказал об отмене роуминга в Крыму
Национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня 2019 года. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Наука
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено в 01:46