Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефтиРБК 07:24

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
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На Мозерском НПЗ, одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии, вышло из строя оборудование

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Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

РБК07:24

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ТАСС05:26
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Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ сломалось дорогое оборудование

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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
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