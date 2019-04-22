Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефтиРБК 07:24
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
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Политика
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Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста.
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Экономика
Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП
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Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
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Футбол
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ЦБ планирует реже проверять банки
Как сообщает портал «Banki.ru», в 2018 году ЦБ провел 120 скоординированных проверок финансовых групп и банков.
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Армия и оружие
В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле
Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
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Политика
Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
Обновлено в 10:03
Политика
В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
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Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid
Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
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Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Обновлено в 12:40
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
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Политика
Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.
Обновлено вчера в 20:36
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Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
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Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+
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Деррик принадлежит к породе американских мамонтовых ослов — её представители являются самыми крупными в мире.
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
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Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск.
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Колокольцев наградил полицейских, отличившихся в спасении людей
Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, которые проявили мужество и героизм при спасении людей.
Обновлено в 06:51
Финансы
Фондовый рынок США начал неделю со снижения индексов
Основные индексы фондового рынка США открыли первые торги на неделе в «красной зоне», 22 апреля передает агентство Reuters.
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Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
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Ковальчук прибыл в расположение сборной России для подготовки к ЧМ
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира.
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Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы понять и признать выбор жителей полуострова, который они сделали в пользу России, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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