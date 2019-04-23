Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в ПольшуBFM.ru вчера в 15:23

Белоруссия приостановила поставки бензина и дизеля на Украину, в Польшу и страны Балтии. В Минске это объяснили резким ухудшением качества нефти, идущей из России по трубопроводу «Дружба».

Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в Польшу

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