Футбол

Неймар досрочно ушел в отпуск и не сыграет с «Нантом»
Sports.ru
05:21

Нападающий «ПСЖ» Неймар ушел в зимний отпуск. Главный тренер парижан Томас Тухель отпустил игрока на каникулы, поскольку его беспокоит недолеченная травма. Неймар пропустит ближайший матч «ПСЖ» c «Нантом», который состоится 22 декабря.
Sports.ru05:21

Подробнее о событии

Тухель: Неймар досрочно улетел в отпуск в Бразилию с моего разрешения

РИА Новости08:59

Форвард «ПСЖ» Неймар ушел в отпуск раньше одноклубников

Газета.Ru06:54

«ПСЖ» предоставил Неймару досрочный отпуск, он пропустит матч с «Нантом»

Чемпионат02:57

«ПСЖ» отпустил Неймара в отпуск. Бразилец не сыграет против «Нанта» в последнем матче года

Sport24.ru05:52

Неймар досрочно ушел в отпуск и не сыграет с «Нантом»

Sports.ru05:21

Неймар ушел в отпуск

Soccer.ru03:30

Неймару предоставлен досрочный отпуск

Спорт-Экспресс01:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7155 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Футбол

Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой

Обновлено в 08:02
Футбол

СМИ: В январе «Спартак» покинут Ананидзе, Боккетти, Попов и Самедов

Как сообщает Twitter-аккаунт Sport inside, команду покинут защитник Сальваторе Боккетти, а также полузащитники Джано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов.
Обновлено в 08:36
Футбол

Газинский признан лучшим спортсменом Краснодарского края в 2018 году

Федерация спортивных журналистов Краснодарского края совместно с Олимпийским советом Краснодарского края провела интернет-голосование по определению лучшего спортсмена Кубани в уходящем году.
Обновлено в 08:32
Футбол

Ещенко приступил к работе с мячом после операции на колене

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, восстанавливающийся после операции на левом колене, приступил к работе с мячом, сообщается в официальном микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 08:20
Футбол

ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек

309,7 миллиона зрителей следили за турниром на цифровых платформах, в общественных местах, в барах и ресторанах, увеличив общую аудиторию на 9,5%. Финал ЧМ вживую посмотрели 1,12 миллиарда человек по всему миру.
Обновлено в 04:15
Футбол

Скопинцев продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Новое соглашение рассчитано до 2023 года. 21-летний Скопинцев выступает за «Ростов» с 2016 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Куинси Промес пойман пьяным за рулем

Бывший лидер «Спартака», ныне выступающий за «Севилью», Куинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом состоянии.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Асенсио пропустит три недели из-за травмы

Как сообщает Marca, 22-летний футболист пропустит из-за травмы ближайшие три недели.
Обновлено в 05:53
Футбол

Александер Чеферин: «Мутко внес важный вклад в российский футбол»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что вице-премьер РФ Виталий Мутко оказал заметное влияние на развитие российского футбола.
Обновлено в 06:29
Футбол

Айртон Лукас: Я фланговый защитник, но очень люблю атаковать

Защитник Спартака Айртон Лукас рассказал о своих татуировках и игровых качествах.
Обновлено в 06:03
Футбол

Манджукич хочет продлить контракт с «Ювентусом» до лета 2022 года

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич подпишет новый контракт с клубом в начале следующего года.
Обновлено в 05:30
Футбол

Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

Обновлено в 02:50
Футбол

Неймар изменил образ до неузнаваемости

Обновлено в 08:31
Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»

Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:49
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное