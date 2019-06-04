Футбол

Неймара вызвали в суд и конфисковали телефонМатч ТВ вчера в 22:29

Неймар подписал документы, согласно которым бразилец даст показания в суде 7 июня после товарищеских матчей сборной. Кроме того, полиция конфисковала телефон футболиста. Напомним, Неймар обвиняется в изнасиловании, которое состоялось 15 мая в одном из отелей Парижа.
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Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон

Матч ТВвчера в 22:29

Адвокат рассказал о визите Неймара в полицию

Газета.Ruвчера в 20:04

Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании

Sport24.ruвчера в 19:25

Полиция вручила Неймару повестку в суд и конфискует его телефон

Чемпионатвчера в 19:22

СМИ: Полиция конфискует телефон Неймара, форвард даст показания на следующей неделе

Спорт-Экспрессвчера в 20:28

К Неймару приехала полиция

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Неймар даст показания по делу об изнасиловании на следующей неделе

Sports.ruвчера в 16:05
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