Неймар добровольно придет в полицию и даст показанияВести.Ru вчера в 21:33

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний. Футболист обвиняется в изнасиловании девушки в парижском отеле.

Неймар добровольно придет в полицию и даст показания

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