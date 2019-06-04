Происшествия

Неймара вызвали в суд и конфисковали телефонSportbox.RU вчера в 22:29

Неймар подписал документы, согласно которым бразилец даст показания в суде 7 июня после товарищеских матчей сборной. Кроме того, полиция конфисковала телефон футболиста. Напомним, Неймар обвиняется в изнасиловании, которое состоялось 15 мая в одном из отелей Парижа.
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Бразильская конфедерация футбола отложила показания Неймара по делу об изнасиловании

Советский спорт02:54

Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон

Матч ТВвчера в 22:29

Неймар даст показания по делу об изнасиловании на следующей неделе

Sports.ruвчера в 16:05

Полиция вручила Неймару повестку в суд и конфискует его телефон

Чемпионатвчера в 19:22

Адвокат рассказал о визите Неймара в полицию

Газета.Ruвчера в 20:04

СМИ: Полиция приехала к Неймару в расположение сборной Бразилии по футболу

RT на русскомвчера в 17:56

СМИ: Полиция конфискует телефон Неймара, форвард даст показания на следующей неделе

Спорт-Экспрессвчера в 20:28
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Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в драке

Обновлено в 04:52
Происшествия

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой

Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Гаджеты

Apple разделит iTunes на три приложения

Корпорация Apple решила отказаться от приложения iTunes.
Обновлено 02 июня в 07:12
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи моста через реку Умба

В Мурманской области полиция возбудила уголовное дело по факту хищения пролета 56-тонного железнодорожного моста через реку Умба у пустующего поселка Октябрьский в Апатитско-Кировском районе.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки

Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине

Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Деньги от продажи дома Жанны Фриске пошли на лечение детей

7 980 000 рублей поступили на счет Русфонда 14 мая в счет погашения долга наследников певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Футбол

Стал известен характер травмы футболиста сборной России Газинского

Ранее сообщалось, что Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново».
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Президент США встретился с британской королевой

Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.
Обновлено вчера в 09:36
Здоровье

Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Единоборства

Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым

Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
Обновлено в 04:02
Политика

Меркель подтвердила, что поддерживает проект «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает позицию о необходимости строительства «Северного потока-2».
Обновлено в 04:56
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено вчера в 03:36
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
Обновлено в 04:28
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено вчера в 09:01
Религия

Мусульмане всего мира встречают праздник Ураза-байрам

Мусульмане всего мира проводили священный месяц Рамадан, завершили пост и теперь радостно встречают великий праздник Ураза-байрам — день воздаяния за благие дела и большую духовную работу, укрепления семейных связей.
Обновлено в 03:30
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Путешествия

Названы самые дешевые страны для отдыха летом

Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17
Политика

Международный суд проведет слушания по иску Украины к России

Как сообщает РИА Новости, с 3 по 7 июня в Международном суде ООН будет рассматриваться иск Украины к РФ.
Обновлено 02 июня в 17:57
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.
Обновлено в 03:42
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Общество

Россиянам готовят дополнительные алименты на детей

Дополнительные алименты предлагается взыскивать с россиян, чьи дети, проживающие отдельно, нуждаются в новом жилье.
Обновлено в 02:40
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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