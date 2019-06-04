Происшествия
Неймара вызвали в суд и конфисковали телефонSportbox.RU вчера в 22:29
Неймар подписал документы, согласно которым бразилец даст показания в суде 7 июня после товарищеских матчей сборной. Кроме того, полиция конфисковала телефон футболиста. Напомним, Неймар обвиняется в изнасиловании, которое состоялось 15 мая в одном из отелей Парижа.
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СМИ: Полиция приехала к Неймару в расположение сборной Бразилии по футболу
RT на русскомвчера в 17:56
СМИ: Полиция конфискует телефон Неймара, форвард даст показания на следующей неделе
Спорт-Экспрессвчера в 20:28
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