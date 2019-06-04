Неймара вызвали в суд и конфисковали телефонSportbox.RU вчера в 22:29

Неймар подписал документы, согласно которым бразилец даст показания в суде 7 июня после товарищеских матчей сборной. Кроме того, полиция конфисковала телефон футболиста. Напомним, Неймар обвиняется в изнасиловании, которое состоялось 15 мая в одном из отелей Парижа.

Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон

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