Происшествия
Неймара обвинили в изнасилованииКоммерсантъ вчера в 23:05
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании. Как сообщает издание Globo Esporte, женщина, чье имя не называется, написала заявление об изнасиловании в полицию. По ее словам, преступление произошло в отеле 15 мая.
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Политика
В Харькове снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж
Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.
Обновлено в 07:11
Спорт
Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
Осенью прошлого года национальный роуминг был фактически отменен, хотя сам закон был подписан президентом Владимиром Путиным лишь в конце декабря.
Обновлено 31 мая в 17:00
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
Камера видеорегистратора одного из автомобилей зафиксировала драку на дороге в подмосковном городе Клин.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Политика
Китай выразил протест против действий США в Южно-Китайском море
Китайский министр сказал, что Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено в 06:35
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Экономика
Индия уступила Китаю звание самой быстроразвивающейся экономики мира
Индия окончательно уступила Китаю звание самой быстроразвивающейся экономики в мире, сообщает в пятницу, 31 мая, BBC News.
Обновлено 31 мая в 14:16
Футбол
Вадим Евсеев останется главным тренером «Уфы»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что Вадим Евсеев останется главным тренером «Уфы» в следующем сезоне.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Новой Москве машина врезалась в витрину магазина
Обновлено в 08:47
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Музыка
Анна Нетребко и Андреа Бочелли выступят 4 июня в Москве
Обновлено 31 мая в 13:15
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Соцсети пристыдили Зеленского за ошибки в новом указе
Пользователи социальных сетей обнаружили целый ряд пунктуационных и грамматических ошибок в указе президента Украины Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Минск прибыл новый посол РФ в Белоруссии Мезенцев
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на диппредставительство.
Обновлено в 10:27
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено в 08:16
Происшествия
Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео
Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17