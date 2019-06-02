Происшествия

Неймара обвинили в изнасилованииКоммерсантъ вчера в 23:05

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании. Как сообщает издание Globo Esporte, женщина, чье имя не называется, написала заявление об изнасиловании в полицию. По ее словам, преступление произошло в отеле 15 мая.
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Неймара обвинили в изнасиловании. Он не отрицает секс, но говорит, что все было по взаимному согласию

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«Его шантажируют»: Неймара обвинили в изнасиловании

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Отец Неймара заявил, что обвинения в изнасиловании являются вымогательством

ТАССвчера в 19:40
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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