Происшествия
Неймара обвинили в изнасилованииКоммерсантъ вчера в 23:05
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании. Как сообщает издание Globo Esporte, женщина, чье имя не называется, написала заявление об изнасиловании в полицию. По ее словам, преступление произошло в отеле 15 мая.
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Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
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Наука
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Происшествия
Объявлена дата проведения похорон Рейеса
Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
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Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
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Общество
В первую неделю лета на Дону ожидаются понижение температуры и ливни
В Ростовской области в первые дни лета установилась сильная жара. Однако на предстоящей неделе температура спадет, и в регион придут дожди.
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Происшествия
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Политика
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Обновлено 31 мая в 00:18
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
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Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
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Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Бомбардировщик Ту-22М3М снова сможет заправляться в воздухе
Летчик-испытатель КБ "Туполев" рассказал, что российский бомбардировщик Ту-22М3М снова получил возможность дозаправляться в воздухе, передает телеканал "Звезда".
Обновлено в 07:23
Политика
Глава немецких социал-демократов ушла в отставку
Решение Налес уйти в отставку может иметь серьезные последствия для правящей в Германии коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) и при определенном стечении обстоятельств даже привести к ее распаду.
Обновлено в 05:39
Политика
Путин присвоил имена российским аэропортам
Президент России Владимир Путин присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя поэта Александра Пушкина, Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово — учёного Михаила Ломоносова.
Обновлено 31 мая в 05:56
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:21
Авто
Названы топ-10 регионов РФ по объему рынка новых пикапов
За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
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«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба
Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
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Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
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Авто
Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в РФ
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
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Армия и оружие
В сети появилось видео полета новейшей ядерной ракеты Китая
Ракета JL-3, способная нести ядерный заряд, была запущена из бухты у острова Шаньдун.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13