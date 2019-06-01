Происшествия

Неймара обвинили в изнасилованииКоммерсантъ вчера в 23:05

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании. Как сообщает издание Globo Esporte, женщина, чье имя не называется, написала заявление об изнасиловании в полицию. По ее словам, преступление произошло в отеле 15 мая.
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с чего всё началось
Портал Globo Esporte, который первым сообщил
 об обвинениях в адрес Неймара, сообщал, что представитель футболиста отказался от комментариев, ожидая подробностей обвинений.
РБКвчера в 20:04

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Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании

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Отец Неймара назвал обвинения в изнасиловании вымогательством

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ТАССвчера в 19:40

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РБКвчера в 20:04

Известны подробности обвинения Неймара в изнасиловании

Газета.Ruвчера в 20:29

СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании

РИА Новостивчера в 18:00
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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