Неймара обвинили в изнасилованииКоммерсантъ вчера в 23:05

с чего всё началось

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании. Как сообщает издание Globo Esporte, женщина, чье имя не называется, написала заявление об изнасиловании в полицию. По ее словам, преступление произошло в отеле 15 мая.

Происшествия В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.

Единоборства Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.

Единоборства Густафссон проиграл Смиту досрочно и объявил о завершении карьеры Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Общество Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.

Энергетика Бензин подорожал в Омске второй раз за неделю Сегодня, 1 июня, в городе произошло новое повышение цен на бензин. В сети АЗС "Газпромнефть" топливо подорожало на 25 копеек.

Армия и оружие СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 самым худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.

Происшествия В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78 году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Футбол ФК «Томь» в матче с «Уфой» в воскресенье поборется за выход в РПЛ Футболисты "Томи" в ответном стыковом матче с "Уфой" поборются за шанс попасть в элитный дивизион страны – Российскую премьер-лигу (РПЛ); игра начнется в воскресенье в 18.00 на стадионе "Труд" в Томске, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.

Космос Спутники Starlink Илона Маска засветят звездное небо Представители SpaceX объяснили яркость спутников тем, что они еще не достигли своей предполагаемой высоты орбиты в 550 километрах над Землей.

Экономика Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 года Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Армия и оружие Израиль объяснил ракетный удар по Сирии Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.

Общество Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.

Происшествия В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек По меньшей мере один человек умер и десять пострадали в результате взрыва автобуса в Кабуле.

Общество Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Экономика Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.

Шоу-бизнес Анастасия Стоцкая призналась, что до сих пор любит Филиппа Киркорова Перед премьерой «Чикаго» Стоцкая вместе с Киркоровым поехали покупать ей платье и в итоге приобрели очень много вещей.

Культура Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми В середине мая Великобританию всколыхнула новость о закрытии одной из популярнейших передач на местном телевидении — The Jeremy Kyle Show.