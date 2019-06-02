Происшествия
Неймара обвинили в изнасилованииLenta.ru 03:34
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Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар
Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.
Обновлено в 05:47
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:00
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Обновлено в 05:03
Происшествия
Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов
Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.
Обновлено в 04:06
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты
Microsoft рекомендует обновить Windows для устранения уязвимости
Специалисты американской компании Microsoft просят пользователей операционной системы Windows установить исправление для устранения критической уязвимости, связанной со службами удалённых рабочих столов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Спорт
The Times: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио 2020 года
Россию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за допингового скандала с прыгуном в высоту Данилом Лысенко, сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала поклонникам на фото себя в юности и сейчас
Кристина Орбакайте выложила в соцсеть фото, на котором показала себя подписчикам в юности и сейчас.
Обновлено в 04:49
Политика
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.
Обновлено в 05:15
Технологии
Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей
Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).
Обновлено в 03:43
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Политика
Савченко заявила, что Порошенко «наработал» на трибунал
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:39
Политика
Глава МИД Франции посетил Чернобыль
Обновлено в 04:05
Игры
Minecraft: Story Mode полностью уберут из цифровых магазинов — лучше загрузить эпизоды
Создатели Minecraft из Mojang в блоге компании сообщили, что 25 июня оба сезона Minecraft: Story Mode изымут из цифровых магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено 31 мая в 04:31