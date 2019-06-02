Происшествия
Неймара обвинили в изнасилованииLenta.ru 03:34
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Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Гаджеты
Foxconn остановила производство смартфонов Huawei
Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
В Украине сменили правила написания русских фамилий
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено 31 мая в 23:17
Происшествия
В Петербурге конфликт пешехода и водителя закончился стрельбой
Водитель устроил стрельбу на дороге в Колпинском районе Петербурга. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:26
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
Обновлено в 04:09
Футбол
«Томь» и «Уфа» показали формы на второй стыковой матч
Обновлено в 03:07
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты
Смартфоны Moto Z4 Play и Z4 Force не выйдут в 2019 году
Компания Motorola изменила планы на выход своих флагманских смартфонов Moto Z4 Play и Z4 Force, они не появятся на рынке в 2019 году.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ
Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес разгромное поражение команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона.
Обновлено в 00:29
Происшествия
На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна
Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 04:09
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Политика
Мэр Лондона обвинил Трампа в фашизме
Мэр Лондона Садик Хан уподобил президента США Дональда Трампа фашисту.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Морено надел футболку с изображением погибшего Рейеса на награждении в финале ЛЧ
Игрок появился в футболке с его изображением на церемонии награждения после финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0). На майке также была надпись: «Я люблю тебя, брат».
Обновлено в 03:22
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено 31 мая в 05:56
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено 31 мая в 11:22
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Названо необходимое для долгой жизни время отдыха
Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Владимир Познер попал в базу данных «Миротворца»
Имя известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 04:07