Футбол
Неймар может быть исключен из сборной БразилииГазета.Ru 03:14
Бразилец ударил по лицу фаната, который начал его критиковать Теперь из-за этой выходки Неймар может потерять место в сборной Бразилии. Ведь ранее наставник команды Тите игнорировал вингера "Ювентуса" Дугласа Косту за плевок в болельщика.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Сильвио Берлускони попал в больницу
Сообщается, что он в попал в больницу в Милане.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Сын миллиардера Саркисова вышел из комы
В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Татарстане ночью сгорела деревенская школа, где учились 9 детей
В деревне Чуганак в Актанышском районе РТ ночью произошел пожар в начальной школе, где учились 9 детей.
Обновлено в 02:16
Общество
ЕСПЧ признал нарушением блокировку страницы «ВКонтакте» за призывы к митингу
Суд вынес решение о том, что блокировка аккаунта личной страницы пользователя ВКонтакте из-за призывов прийти на митинг нарушает свободу слова.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Елизавета II вручила Кейт Миддлтон орден на жестяную свадьбу
Британская королева Елизавета II наградила супругу своего внука герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон орденом в день 8-летней годовщины свадьбы.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08
Общество
«Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» из-за аудиокниги «Темный лес»
Издательство "Эксмо" подало в суд на соцсеть "ВКонтатке" из-за аудиокниги "Темный лес" китайского писателя Лю Цысиня.
Обновлено в 04:37
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено в 03:22
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Авто
Авторынок Петербурга пошел в рост, несмотря на скорый уход Ford
Обновлено в 03:38
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
Ряд новых правил и законов, затрагивающих пенсионеров, строителей, ветеранов, водителей и других граждан, вступят в силу с 1 мая в России, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Технологии
Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети»
Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.
Обновлено вчера в 03:13
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 03:28
Здоровье
Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Дагестане задержан министр экономики республики
По данным источника «Интерфакса», Османа Хазбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан, и задержали на двое суток.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала
Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.
Обновлено в 03:04
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов
В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.
Обновлено вчера в 22:19