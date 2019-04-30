Футбол
Неймара могут исключить из сборной Бразилии за удар фанатаЕвро-футбол.ру 03:27
Форвард "ПСЖ" Неймар может серьезно поплатиться за удар болельщика "Ренна" после финального матча Кубка Франции. Как сообщает Super.FC, нападающий рискует лишиться места в сборной Бразилии из-за своего неспортивного поведения. Кроме того, Неймару грозит дисквалификация на 8 поединков.
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