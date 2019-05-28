Футбол
Неймар лишен капитанской повязки в сборной БразилииГазета.Ru вчера в 22:32
Наставник Тите объявил это Неймару 25 мая, а на следующий день капитаном был выбран Дани Алвес. Алвес сыграл наибольшее количество матчей среди футболистов, вызванных на Кубок Америки – 138. Последний раз он надевал капитанскую повязку в товарищеской встрече с Германией в марте 2018 года.
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Обновлено в 06:41
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В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
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Обновлено в 06:19
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Происшествия
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Общество
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Россия потребовала объяснений от Китая
Россия потребовала объяснений от Китая за проверку смартфонов россиян. Об этом ТАСС рассказали в генконсульстве в Гуанчжоу.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева призналась, что водила фанатов за нос
Телеведущая объяснила появление большого живота. Жанна Бадоева сделала чистосердечное признание о своей фигуре.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Ираке
Обновлено в 07:56
Экономика
Российские магазины могут обязать принимать пустые бутылки
Пилотные проекты по приему стеклянной тары в российских магазинах могут запустить уже в нынешнем году.
Обновлено 26 мая в 21:19
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
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Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Первый серийный «Каракурт» завершил первый этап ходовых испытаний
Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Тайфун" (стр. № 252) завершил первый этап ходовых испытаний в Ладожском озере.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
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Происшествия
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Футбол
«Барселона» в ближайшие часы уволит Вальверде
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в ближайшее время покинет занимаемую должность.
Обновлено в 07:20
Политика
Токаев наградил Путина орденом Назарбаева
Обновлено в 07:35
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Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов
Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
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