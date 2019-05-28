Футбол

Неймар лишен капитанской повязки в сборной БразилииГазета.Ru вчера в 22:32

Наставник Тите объявил это Неймару 25 мая, а на следующий день капитаном был выбран Дани Алвес. Алвес сыграл наибольшее количество матчей среди футболистов, вызванных на Кубок Америки – 138. Последний раз он надевал капитанскую повязку в товарищеской встрече с Германией в марте 2018 года.
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