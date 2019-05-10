Неймара дисквалифицировали за удар болельщикаПрофиль 09:17

Нападающий футбольно клуба PSG Неймар был дисквалифицирован на три матча дисциплинарной комиссией Федерации футбола Франции. Помимо этого, футболист был наказан условным отстранением еще на две игры, сообщается на сайте организации. Причиной стал инцидент, имевший место в конце апреля.

Армия и оружие Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.

Шоу-бизнес Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».

Общество Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Шоу-бизнес Алена Водонаева объявила о разводе Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.

Политика Порошенко допрашивают следователи Генпрокуратуры по делу «майдана» Следователи генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допрашивают в пятницу президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на "майдане" в феврале 2014 года.

Политика Пентагон выделит более 1,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил выделение $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Шоу-бизнес Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.

Происшествия Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.

Политика Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.

Хоккей Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.

Происшествия Пассажира с миной времен войны сняли с рейса в Домодедово В Домодедово служба безопасности аэропорта сняла с рейса пассажира, у которого обнаружили, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны.

Футбол «Анжи» вылетел из российской футбольной Премьер-лиги Матч 28-го тура чемпионата России по футболу между «Анжи» и «Арсеналом» завершился выездной победой тульского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.

Общество Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.

Общество В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.

Политика Коломойский порассуждал о будущем Порошенко Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.

Армия и оружие Аллею Героев инженерных войск открыли в Ростовской области Открытие Аллеи Героев инженерных войск прошло в «Парке Патриот» инженерного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, сообщает пресс-служба ЮВО.

Политика Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.

Политика Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

Политика Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.

Происшествия В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Здоровье ГОО как окно возможностей: что сулят России генетические технологии Российское правительство утвердило программу развития генетических технологий до 2027 года, в которой впервые попыталось прояснить, как должны регулироваться технологии редактирования генома.

Футбол Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве» Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.

Политика Владимир Путин выразил соболезнования семье Сергея Доренко Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко в связи со смертью журналиста, говорится в сообщении на сайте президента.