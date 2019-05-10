Неймара дисквалифицировали на три матча за удар фанатаNews.ru 05:47

Бразильский нападающий французского клуба ПСЖ Неймар дисквалифицирован Французской федерацией футбола на три матча. 27 апреля раздосадованный поражением своей команды Неймар ударил по лицу фаната, когда шёл получать медаль финалиста Кубка Франции, сообщает CBS Sports.

Неймара дисквалифицировали на три матча за удар фаната

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