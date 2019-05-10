Футбол
Неймара дисквалифицировали на три матча за удар фанатаNews.ru 05:47
Бразильский нападающий французского клуба ПСЖ Неймар дисквалифицирован Французской федерацией футбола на три матча. 27 апреля раздосадованный поражением своей команды Неймар ударил по лицу фаната, когда шёл получать медаль финалиста Кубка Франции, сообщает CBS Sports.
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Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
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В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
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Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
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Происшествия
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В районе мыса Басаргина у берегов Владивостока затонул катер, на борту которого были три человека.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Лавров увидел угрозу для России в действиях США в Японии
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«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Оренбург" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
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По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.
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Коломойский назвал вероятного главу администрации Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский предположил, кто может возглавить администрацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
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