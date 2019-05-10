Неймара дисквалифицировали на три матча за удар болельщикаМатч ТВ 07:48

Напомним, поднимаясь на церемонию награждения, Неймар толкнул болельщика, который снимал матч на телефон. Затем между футболистом и фанатом произошла словесная перепалка, после чего форвард «ПСЖ» ударил мужчину в лицо.

Неймара дисквалифицировали на три матча за удар болельщика

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