Неймар жалеет о своем переходе в «ПСЖ» и хочет вернуться в «Барселону»Матч ТВ вчера в 09:50

По информации источника, 27-летний Неймар жалеет о своем уходе из каталонского клуба. В настоящее время бразилец сосредоточен на предстоящих матчах Кубка Америки, в то время как представители Неймара уверены в трансфере игрока в «Барселону».

Неймар жалеет о своем переходе в «ПСЖ» и хочет вернуться в «Барселону»

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