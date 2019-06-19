Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»РБК 04:38
Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. Нападающий перешел во французский клуб из «Барселоны» за €222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В минувшем сезоне он провел за «Пари Сен-Жермен» 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.
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