Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро. Как утверждает источник, форвард связался с некоторыми игроками сине-гранатовых, чтобы сообщить о несостоявшемся переходе в клуб.

Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»

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