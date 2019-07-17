Футбол
Неймар заявил, что готов перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»REGNUM 08:23
По информации издания, Неймар стремится уйти из ПСЖ в летнее трансферное окно. При этом он понимает, что будет непросто вернуться в «Барселону», поэтому рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом» или «Баварией».
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
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СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
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Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
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В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики.
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Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
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Культура
Власти Чечни запретили артистам петь на Youtube без разрешения
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