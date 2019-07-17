Футбол

Неймар заявил, что готов перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»REGNUM 08:23

По информации издания, Неймар стремится уйти из ПСЖ в летнее трансферное окно. При этом он понимает, что будет непросто вернуться в «Барселону», поэтому рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом» или «Баварией».
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Неймар готов перейти в «Реал», «Баварию» или «Ювентус»

Sport24.ru05:33

СМИ узнали, в какие команды готов перейти Неймар

Матч ТВ06:18

Неймар рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и МЮ

Soccer.ru01:55

Неймар готов перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»

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Неймар может перейти в «Ювентус» или «Баварию»

Metaratings04:41

Mundo Deportivo: Неймар готов перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»

Sports.ru03:54

Неймар готов рассмотреть варианты с «Баварией», «Реалом» и «Ювентусом»

Советский спорт05:04
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
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Политика

Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17

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Политика

В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года

Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
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Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

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ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.
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Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
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Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

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Tether запустит стейблкоин на блокчейне Algorand. Токен проекта подешевел

Компания Tether объявила о планах по выпуску собственного стейблкоина на блокчейне Algorand.
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Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
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Обнаружена особенность, которую современные люди унаследовали от денисовцев

Недавно группа учёных под руководством доктора Шары Бейли (Shara Bailey) из Нью-Йоркского университета выяснила, что некоторые современные жители Азии унаследовали вторые нижние моляры с тремя корнями именно от денисовцев.
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Финансы

Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля

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В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
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Происшествия

Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
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В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке

В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
Обновлено в 09:00
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики.
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Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве

Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
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Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме

Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
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Сотрудники аэропорта подрались с российскими туристами в Греции

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