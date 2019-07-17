По информации издания, Неймар стремится уйти из ПСЖ в летнее трансферное окно. При этом он понимает, что будет непросто вернуться в «Барселону», поэтому рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом» или «Баварией».

Неймар заявил, что готов перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»

Происшествия СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Происшествия Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались Уголовные дела в отношении полицейских, задерживавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не возбуждались, заявил в среду его адвокат Сергей Бадамшин.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

Происшествия Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.

Футбол Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по Перейро Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.

Политика Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.

Космос ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.

Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

Политика Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Политика Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Технологии Tether запустит стейблкоин на блокчейне Algorand. Токен проекта подешевел Компания Tether объявила о планах по выпуску собственного стейблкоина на блокчейне Algorand.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Наука Обнаружена особенность, которую современные люди унаследовали от денисовцев Недавно группа учёных под руководством доктора Шары Бейли (Shara Bailey) из Нью-Йоркского университета выяснила, что некоторые современные жители Азии унаследовали вторые нижние моляры с тремя корнями именно от денисовцев.

Финансы Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

Политика Володин предложил внести поправки в Конституцию России В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Происшествия Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Происшествия В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Космос Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.