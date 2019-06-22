Футбол

Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»Lenta.ru 03:42

По информации издания, Неймар несчастен в Париже и хочет покинуть французскую команду. Месси, подключив одноклубников, давит на бразильца, требуя от него вернуться в «Барселону».
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Неймар заверил игроков «Барселоны», что вернется в каталонский клуб

Sport24.ru05:38

СМИ: Неймар пообещал игрокам «Барселоны» вернуться в команду

Матч ТВ06:17

Когда «Барселона» объявит о переходе Неймара?

Спорт день за днемвчера в 11:57

Неймар — игрокам «Барселоны»: расслабьтесь, я вернусь

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Главные новости утра. Алвес объявил об уходе из «ПСЖ», «Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками

Бомбардир.ру04:57

Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»

Lenta.ru03:42

СМИ: Неймар написал игрокам «Барселоны», что вернется в каталонскую команду

Спорт-Экспресс06:04
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Политика

Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2

Обновлено в 06:37
Политика

Путин поздравил граждан России с Сабантуем

Обновлено в 05:44
Политика

Президент Грузии заступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за поддержание потока туристов из России, которым запретили авиаперелеты в страну.
Обновлено вчера в 22:19
Недвижимость

Аренда укрепляется в цене

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 05:20
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Политика

Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве

Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Общество

Провокации на «Алых парусах» полиция пообещала пресекать жестко

Полиция обещает реагировать на нарушения порядка жестко, но строго в рамках закона.
Обновлено в 05:23
Политика

Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Авто

Volkswagen обновил фургон для преступников

Обновлено в 06:32
Музыка

«Хор Турецкого» выступил в Бресте в День всенародной памяти жертв войны

Мероприятие было приурочено ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечают 22 июня.
Обновлено в 05:00
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Обновлено в 06:10
Политика

Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России

Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Порошенко заявил об отсутствии уголовных дел против него

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится каждым уголовным делом, которое открыто «по факту» в отношении него, передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Футбол

«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира

«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео

Обновлено в 05:45
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Российский МИД обвинил США в ядерном шантаже

Замглавы департамента информации и печати российского МИДа Артем Кожин раскритиковал США, заявив, что власти страны «возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности».
Обновлено вчера в 12:02
Единоборства

Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Авто

Шесть очень крутых вариантов прокачки нового Suzuki Jimny: Гелик, Гелик, Гелик… пикап!

Японцы решили не превращать Jimny в миниатюрную копию G-Class, а позаимствовали у немецкого внедорожника только самые яркие элементы, поэтому Jimny от Wald очень похож на заряженный G-Class от Brabus.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом

Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

Обновлено в 06:20
Политика

Путин высказался об отношениях с США

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью

Обновлено вчера в 17:31
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Политика

Главу штаба армии Эфиопии застрелили в ходе попытки переворота

Обновлено в 04:46
Авто

Новый McLaren GT представят по всей Европе

Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.
Обновлено в 05:51
Политика

СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно

В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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