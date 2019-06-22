Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»Lenta.ru 03:42

По информации издания, Неймар несчастен в Париже и хочет покинуть французскую команду. Месси, подключив одноклубников, давит на бразильца, требуя от него вернуться в «Барселону».

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Политика Президент Грузии заступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за поддержание потока туристов из России, которым запретили авиаперелеты в страну.

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Происшествия 400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.

Политика Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».

Общество Провокации на «Алых парусах» полиция пообещала пресекать жестко Полиция обещает реагировать на нарушения порядка жестко, но строго в рамках закона.

Политика Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».

Музыка «Хор Турецкого» выступил в Бресте в День всенародной памяти жертв войны Мероприятие было приурочено ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечают 22 июня.

Общество В России начались акции против фабрикации уголовных дел На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.

Футбол Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».

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