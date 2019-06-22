Футбол
Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»Lenta.ru 03:42
По информации издания, Неймар несчастен в Париже и хочет покинуть французскую команду. Месси, подключив одноклубников, давит на бразильца, требуя от него вернуться в «Барселону».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Политика
Путин поздравил граждан России с Сабантуем
Обновлено в 05:44
Политика
Президент Грузии заступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за поддержание потока туристов из России, которым запретили авиаперелеты в страну.
Обновлено вчера в 22:19
Недвижимость
Аренда укрепляется в цене
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 05:20
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Политика
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Общество
Провокации на «Алых парусах» полиция пообещала пресекать жестко
Полиция обещает реагировать на нарушения порядка жестко, но строго в рамках закона.
Обновлено в 05:23
Политика
Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии
Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Авто
Volkswagen обновил фургон для преступников
Обновлено в 06:32
Музыка
«Хор Турецкого» выступил в Бресте в День всенародной памяти жертв войны
Мероприятие было приурочено ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечают 22 июня.
Обновлено в 05:00
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Футбол
Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами
Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Обновлено в 06:10
Политика
Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России
Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Порошенко заявил об отсутствии уголовных дел против него
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится каждым уголовным делом, которое открыто «по факту» в отношении него, передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Футбол
«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира
«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео
Обновлено в 05:45
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Российский МИД обвинил США в ядерном шантаже
Замглавы департамента информации и печати российского МИДа Артем Кожин раскритиковал США, заявив, что власти страны «возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности».
Обновлено вчера в 12:02
Единоборства
Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Авто
Шесть очень крутых вариантов прокачки нового Suzuki Jimny: Гелик, Гелик, Гелик… пикап!
Японцы решили не превращать Jimny в миниатюрную копию G-Class, а позаимствовали у немецкого внедорожника только самые яркие элементы, поэтому Jimny от Wald очень похож на заряженный G-Class от Brabus.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом
Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
Обновлено в 06:20
Политика
Путин высказался об отношениях с США
Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью
Обновлено вчера в 17:31
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 05:16
Авто
Новый McLaren GT представят по всей Европе
Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.
Обновлено в 05:51
Политика
СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно
В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58