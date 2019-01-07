Футбол

Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ» и забил 45-й гол
Sport24.ru
вчера в 17:58

Бразильский нападающий Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ» и забил 45-й гол в составе парижской команды. Это произошло 6 января в матче 1/32 финала Кубка Франции «Понтиви» — «ПСЖ».
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