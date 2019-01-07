Матч 1/32 финала Кубка Франции против любительского клуба "Понтиви" (4:0) стал для нападающего Неймара 50-м в составе "ПСЖ". Бразилец в этой встрече вышел на поле в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ»

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