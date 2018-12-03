Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.

Футбол Футбол КДК даст оценку оскорбительным выкрикам фанатов «Спартака» Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин сообщил, что в КДК будут переданы материалы по поведению болельщиков «Спартака» на матче 16-го тура Премьер-лиги с «Локомотивом».

Футбол Футбол На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается около 10 тысяч зрителей Как сообщает sports.ru, на главном стадионе Тулы ожидается примерно 10 тысяч зрителей, гостей поддержат около 700 болельщиков.

Футбол Футбол «Ростов-Арену» в шутку оформили в стиле GTA к игре с ЦСКА На стадионе "Ростов-Арена" в воскресенье во время матча "Ростов" - ЦСКА на большом экране заставки оформили в виде популярной компьютерной игры GTA, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Футбол Футбол Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020 Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.

Футбол Футбол «Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе» Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte.

Футбол Футбол Ундер может перейти из «Ромы» в «Арсенал» По данным итальянских СМИ, скауты лондонского клуба наблюдали за игрой турецкого футболиста в матче "Ромы" с "Интером" (2:2) в 14-м туре Серии А. Сумма трансфера 21-летнего футболиста в "Арсенал" может составить приблизительно 56 миллионов евро.

Футбол Футбол Суд обязал «Тосно» выплатить 43 млн рублей долгов Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ряд исков на общую сумму около 43 млн рублей к футбольному клубу «Тосно», который объявил себя банкротом в 2017 году.

Футбол Футбол «Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.

Футбол Футбол «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» «Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Футбол Футбол Жена Боккетти: «Сальваторе хочет получить российское гражданство» Екатерина Боккетти, жена защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, призналась, что её муж хочет получить российский паспорт.

Футбол Футбол Диего Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский "Дорадос де Синалоа", попытался ударить одного из фанатов после матча с "Атлетико Сан-Луис", сообщает Milenio.