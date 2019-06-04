Происшествия

Неймар вызван в суд по обвинению в изнасилованииHotGeo 04:18

Полиция конфисковала телефон бразильской звезды футбола и вручила повестку в суд для дачи показаний. Стражам порядка удалось застать форварда «ПСЖ» на базе национальной сборной, где футболисты команды готовились к Кубку Америки.
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Неймар считает себя невиновным в изнасиловании

Газета.Ru10:52

Как развивается дело Неймара об изнасиловании

RT на русском08:21

Полиция вручила Неймару повестку в суд и конфискует его телефон

Чемпионатвчера в 19:22

Неймар получил повестку в суд и даст показания полиции по делу о публикации интимных фото

ТАСС02:04

Бразильская конфедерация футбола отложила показания Неймара по делу об изнасиловании

Советский спорт02:54

Обвиняемый в изнасиловании Неймар получил повестку в суд, пишут СМИ

РИА Новости01:07

СМИ сообщили о вызове Неймара в суд по делу об изнасиловании

РБК05:23
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Общество

Из-за бешенства из района Выхино-Жулебино запрещено вывозить кошек

Мэр Москвы подписал распоряжение, согласно которому почти до конца июля устанавливается карантин на территории района Выхино-Жулебино.
Обновлено в 11:21
Религия

Мусульмане начинают отмечать праздник разговения Ураза-байрам

Празднование Ураза-байрама проходит в течение трех дней.
Обновлено в 04:31
Футбол

Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сделать перерыв в тренерской карьере на год по окончании срока действия контракта с мерсисайдским клубом, сообщает ESPN.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено в 06:38
Футбол

Лопетеги стал главным тренером «Севильи»

Новым главным тренером «Севильи» стал бывший наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги.
Обновлено в 07:15
Культура

Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian

Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Во время Ураза-байрама ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Украинские военные обстреляли северо-западную окраину Донецка, в результате чего под огонь попала мечеть, где собрались верующие для празднования одного из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»

Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 07:39
Игры

Вышел анонсирующий трейлер игры по мотивам «Джуманджи: Зов джунглей»

Обновлено в 11:34
Общество

В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера

В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.
Обновлено в 11:44
Политика

Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Здоровье

Андрей Важенин расскажет об онкологической ситуации на Южном Урале

Андрей Важенин расскажет об актуальной ситуациии с онкологическими заболеваниями, региональных особенностях и том, что нужно знать каждому южноуральцу о профилактике и борьбе с раком.
Обновлено в 02:00
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

В результате взрывов на заводе в Дзержинске (Нижегородская область) пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий.
Обновлено в 10:26
Политика

Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

СМИ оценили шансы систем ПРО США противостоять российским ракетам

Автор статьи напоминает, что в 2017 году американская AEGIS не смогла перехватить ракету КНДР «Хвасон-14», и выражает сомнения в возможности систем ПРО США противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Авангард».
Обновлено в 00:08
Футбол

Шустиков подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Сергей Шустиков подписал контракт с «Торпедо». Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Экономика

Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»

Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупила 78,73% в крупном российском ритейлере «Лента».
Обновлено в 10:15
Технологии

Разработчик Payday 2 сократит 25% штата

Обновлено в 10:30
Здоровье

Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах

Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Армия и оружие

Индия предоставит Киргизии кредит для закупки индийских вооружений

Индия намерена предоставить Киргизии военный кредит на сумму в 100 млн. долларов для закупки различных вооружений и военной техники индийского производства.
Обновлено в 08:25
Политика

Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Здоровье

В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ среди молодежи

Показатель заболеваемости ВИЧ среди 15-25 летних снизился в Московской области более, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Иск подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется.
Обновлено в 12:22
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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