Футбол

Неймар встретил Новый год в огромной компании девушек
Спорт-Экспресс
05:23

Нападающий "ПСЖ" Неймар выложил эффектное фото с празднования Нового года. Самого дорогого футболиста в мире окружает толпа девушек в белых нарядах.
Спорт-Экспресс05:23

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Неймар встретил Новый год в компании девушек

Евро-футбол.ру06:00

Неймар встретил Новый год в огромной компании девушек

Спорт-Экспресс05:23
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Происшествия

Определена причина обрушения моста в Парке Горького

Обновлено вчера в 17:30
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В МЧС сообщили об увеличении числа погибших в Магнитогорске

В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Дебоширом в прервавшем полет лайнере оказался известный хоккеист

Обновлено в 06:29
Происшествия

МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Телеканал Коломойского «подвинул» поздравление Порошенко из-за Зеленского

Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей

Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио

Сотрудники японской полиции задержали в ночь на вторник водителя, врезавшегося на автомобиле в толпу в Токио, сообщают японские СМИ.
Обновлено в 04:56
Кино

Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»

Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

В Туле пьяный подросток ранил полицейского

В Туле возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, сообщили в региональном управлении СКР. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Обновлено в 06:05
Политика

Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Экономика

С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Общество

Вступил в силу закон о бесплатном сборе валежника в России

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, позволяющий бесплатно собирать в лесу валежник, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске

В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Обновлено вчера в 19:29
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Экономика

НДС в России вырос до 20 процентов

Федерация независимых профсоюзов России подсчитала, что расходы каждого платёжеспособного гражданина вырастут в среднем на 5 тыс. руб. в год.
Обновлено в 01:41
Хоккей

Определились все пары четвертьфиналистов МЧМ

В четвертьфинале россияне сыграют со сборной Словакии, занявшей четвертое место в группе В. Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: Россия - Словакия Швеция - Швейцария Канада - Финляндия США - Чехия Все четвертьфиналы состоятся 2 января по канадскому времени.
Обновлено в 01:13
Политика

Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве

Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено вчера в 10:34
Общество

Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество»

Свыше 8 млн человек посетили площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество».
Обновлено в 04:56
Футбол

Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

В список интересов аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" попали два игрока питерского "Зенита", об этом пишет Clarin.
Обновлено в 06:20
Энергетика

В России выросли акцизы на бензин

С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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