Нападающий "ПСЖ" Неймар выложил эффектное фото с празднования Нового года. Самого дорогого футболиста в мире окружает толпа девушек в белых нарядах.

Неймар встретил Новый год в огромной компании девушек

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