Футбол

Неймар встретил Новый год в огромной компании девушек
Спорт-Экспресс
05:23

Нападающий "ПСЖ" Неймар выложил эффектное фото с празднования Нового года. Самого дорогого футболиста в мире окружает толпа девушек в белых нарядах.
Спорт-Экспресс05:23

Подробнее о событии

Неймар встретил Новый год в большой компании девушек

Матч ТВ07:08

Неймар встретил Новый год в большой компании девушек

Sportbox.RU07:08

Неймар встретил Новый год в компании девушек

Евро-футбол.ру06:00

Неймар встретил Новый год в огромной компании девушек

Спорт-Экспресс05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Футбол

АПЛ. Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном»

«Лестер» одержал выездную победу над «Эвертоном» в игре 21-го тура АПЛ.
Обновлено в 09:22
Футбол

Обамеянг, Салах и Мане претендуют на звание футболиста года в Африке

Вручение награды состоится 8 января в сенегальском городе Дакар.
Обновлено в 07:03
Футбол

Игроки ФК ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА

Обновлено в 08:05
Футбол

Игроки сборной России поздравили жителей страны с Новым годом

Футболисты сборной России обратились к жителям страны с пожеланиями к Новому году.
Обновлено в 09:14
Футбол

Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

Напомним, что Краневиттер признался, что думает о смене клуба из-за нехватки игрового времени, а агент Ригони заявил, что его клиент точно покинет питерский клуб.
Обновлено в 04:24
Футбол

Роналду заявил, что его цель – командные титулы

Всегда стараюсь бить рекорда, но моя цель быть на вершине собственной игры и помогать команде.
Обновлено в 08:54
Футбол

Самир Насри подписал контракт с «Вест Хэмом»

Обновлено в 04:00
Футбол

«Челси» получил рекордную прибыль

Благодаря продаже футболистов на € 124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории — € 68,1 млн.
Обновлено в 02:42
Футбол

Sky Sports: Рэмзи хочет перейти в «Ювентус»

Ранее сообщалось, что Рэмзи еще не принял решения относительно своего будущего и в январе также проведет переговоры с «Баварией», «Интером», «ПСЖ» и «Реалом».
Обновлено в 08:22
Футбол

Черчесов: «В фильме о ЧМ-2018 меня мог бы сыграть Боярский»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы «RT на русском» об ушедшем 2018 годе.
Обновлено в 09:25
Футбол

Экс-защитник «Челси» Джилободжи перешел в «Генгам»

«Генгам» объявил о переходе защитника Папи Джилободжи. Контракт с 30-летним футболистом из Сенегала подписан до конца сезона-2018/19.
Обновлено в 04:37
Футбол

Наставник «Зальцбурга» может возглавить «МЮ»

По информации источника, в клубе из Манчестера видят в Розе одного из кандидатов на пост главного тренера команды после ухода Жозе Моуриньо из-за послужного списка немца — в прошлом сезоне он выиграл с «Ред Буллом» чемпионат Австрии и дошел до полуфинала Лиги Европы.
Обновлено в 07:49
Футбол

Аксель Витсель: «2018 год был особенным для меня»

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель подвел итоги 2018 года.
Обновлено в 09:22
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Алдервейрелда

«Пари Сен Жермен» может летом выплатить всю сумму отступных или включить в сделку своего крайнего защитника Тома Менье.
Обновлено в 06:43
Футбол

Артем Ребров: «На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поговорил о ситуации с капитаном команды Денисом Глушаковым, который подвергся резкой критике со стороны болельщиков красно-белых.
Обновлено в 07:17
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное