Неймар возобновит тренировки в среду. Он не играет с 23 январяСпорт-Экспресс вчера в 13:54

Нападающий "ПСЖ" Неймар продолжает восстанавливаться после перелома пятой плюсневой кости ноги, полученного 23 января во время матча 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0). Как сообщает официальный Твиттер парижан, 27-летний бразилец приступит к тренировкам в среду.

Неймар возобновит тренировки в среду. Он не играет с 23 января

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