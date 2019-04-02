Футбол
Неймар возобновит тренировки в среду. Он не играет с 23 январяСпорт-Экспресс вчера в 13:54
Нападающий "ПСЖ" Неймар продолжает восстанавливаться после перелома пятой плюсневой кости ноги, полученного 23 января во время матча 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0). Как сообщает официальный Твиттер парижан, 27-летний бразилец приступит к тренировкам в среду.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
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