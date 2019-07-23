Футбол
Неймар вошел в состав «ПСЖ» на предсезонный тур по КитаюProstoProSport 11:06
Форвард сборной Бразилии Неймар оказался в списке игроков, вызванных в расположение «ПСЖ» для вылета на предсезонный тур по Китаю. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Ранее стало известно, что 27-летний футболист решил покинуть команду этим летом.
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