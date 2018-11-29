Футбол

Неймар вошел в историю Лиги чемпионов
Lenta.ru
вчера в 16:16

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал самым результативным бразильским футболистом за всю историю Лиги чемпионов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Lenta.ruвчера в 16:16

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Как Неймар стал лучшим снайпером в истории Лиги чемпионов среди бразильцев

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Sport24.ruвчера в 15:47

Неймар стал самым результативным бразильцем в истории Лиги чемпионов

Sports.ruвчера в 15:58
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

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Российский футбольный союз (РФС) намерен устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года, и провести для игроков прощальный матч.
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном», а также сообщил, что готов принять участие в этой встрече.
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Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
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«Уотфорд» продлил контракт с главным тренером Грасией до 2023 года

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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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