Футбол
Неймар вновь не сыграет за «ПСЖ»Bookmaker-ratings.ru 08:13
Форвард «ПСЖ» Неймар пропустит очередной матч парижской команды. 27-летний бразилец не примет участие во встрече 2-го тура французской Лиги 1 против «Ренна». Об этом на пресс-конференции рассказал наставник команды Томас Тухель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку.
Обновлено в 12:34
Общество
Победителей фотоконкурса «Планета Москва» наградили в парке «Зарядье»
В преддверии Всемирного дня фотографии в парке «Зарядье» в субботу, 17 августа, состоялась церемония награждения победителей конкурса городской фотографии «Планета Москва».
Обновлено в 07:01
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:30
Общество
Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг
Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
Обновлено в 11:20
Авто
Депутаты предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Как сообщает «Коммерсант», думский комитет по промышленности внес предложение ограничить использование машин, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено 13 августа в 23:45
Волейбол
Открыто дело против показавшего расистский жест тренера сборной России
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что дисциплинарная комиссия Международной федерации волейбола (FIVB) открыла дело в отношении старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато.
Обновлено в 13:03
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Общество
Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать сотрудников за курение на работе.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Экономика
Туроператоры предупредили о возможном подорожании авиарейсов по России
Минтранс подготовил поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые позволят легализовать таксу ZZ, взимаемую Транспортной клиринговой палатой (ТКП), в Минтрансе и Ростуризме считают, что они могут привести к удорожанию авиабилетов.
Обновлено в 11:20
Авто
Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины
Обновлено в 11:00
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено в 05:11
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:39
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Транспорт
Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог
В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.
Обновлено в 13:11
Футбол
«Удачи, Голова». Слуцкий поддержал Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выложил фотографию на своей странице в Instagram с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным.
Обновлено в 13:05
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Музыка
Басков поделился видео с Зеленским
Российский певец Николай Басков поделился архивным видеороликом с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Космос
Госкомиссия одобрила дату вывоза «Союза МС» на старт
«На Байконуре Госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения «Союз-2.1.а» и о вывозе 19 августа РКН на стартовый комплекс», — написал Рогозин в твиттере.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Названы причины пожара в одесском отеле
Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.
Обновлено в 06:57
Происшествия
По погибшим в отеле Одессы объявлен траур
В одесской области после пожара в отеле «Токио стар» объявлен траур. При пожаре погибли девять человек.
Обновлено в 11:38