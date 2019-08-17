Форвард «ПСЖ» Неймар пропустит очередной матч парижской команды. 27-летний бразилец не примет участие во встрече 2-го тура французской Лиги 1 против «Ренна». Об этом на пресс-конференции рассказал наставник команды Томас Тухель.

Неймар вновь не сыграет за «ПСЖ»

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