Футбол

Неймар включен в состав «ПСЖ» на предсезонный тур по КитаюSport24.ru 10:58

Нападающий Неймар, которого СМИ сватают в другой клуб, отправится с парижанами в тур по Китаю. Бразильский футболист включен в состав, который был объявлен на сайте клуба. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может обменять Неймара на Гарета Бэйла.
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Неймар включен в состав «ПСЖ» на предсезонный тур по Китаю

Sport24.ru10:58

Неймар отправился c «ПСЖ» в Китай, переход в «Барселону» откладывается

Sport.ru12:13

Неймар включен в состав «ПСЖ» на предсезонный тур в Китае

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Неймар - в составе «ПСЖ» на тур по Китаю

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«ПСЖ» включил Неймара в состав на предсезонный тур по Китаю

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Неймар отправится вместе с «ПСЖ» в предсезонное турне по Китаю

Советский спорт12:06

Неймар включён в состав «ПСЖ» на предсезонный тур

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
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