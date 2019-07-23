Нападающий Неймар, которого СМИ сватают в другой клуб, отправится с парижанами в тур по Китаю. Бразильский футболист включен в состав, который был объявлен на сайте клуба. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может обменять Неймара на Гарета Бэйла.

Неймар включен в состав «ПСЖ» на предсезонный тур по Китаю

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