Футбол

Неймар вернулся к тренировкам в общей группеЧемпионат 16:17

Форвард «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе, информирует официальный «твиттер» парижан. На сегодняшней тренировке команды впервые после длительного отсутствия 27-летний нападающий работал в общей группе.
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Неймар вернулся к занятиям в общей группе

ProstoProSport16:37

Неймар приступил к тренировкам в общей группе

Спорт-Экспресс16:23

Неймар впервые с января тренировался в общей группе «ПСЖ»

Бомбардир.ру17:33

Неймар вернулся к тренировкам в общей группе

Чемпионат16:17

Неймар занимается в общей группе «ПСЖ»

Евро-футбол.ру17:20

Неймар приступил к тренировкам в общей группе

Sports.ru16:45

Неймар вернулся в общую группу ПСЖ

Soccer.ru07:26
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
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Российские истребители шесть раз за неделю поднимались на перехват

27 летательных аппаратов проводили разведку около пограничной зоны Российские истребители были вынуждены шесть раз за последние семь дней подниматься в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов, передает газета "Красная звезда" сведения Минобороны РФ.
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По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
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Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
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В Пермском крае объявлен карантин по бешенству

В Пермском крае в селе Тохтуев объявлен карантин по бешенству.
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Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной

Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
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Интернет

Сайт Searchface начал работать через авторизацию

Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено в 12:40
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 16:00
Футбол

Месси может сыграть против «Уэски»

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Общество

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Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено в 19:25
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«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси», оскорблявших Салаха

"Ливерпуль" на официальном сайте осудил фанатов "Челси", оскорблявших нападающего клуба Мохамеда Салаха.
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Интернет

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Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»

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Армия и оружие

Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России

Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
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Армия и оружие

Франция блокирует призыв ЕС остановить наступление Хафтара в Ливии

Франция заблокировала заявление Европейского союза, призывающее командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара остановить наступление на Триполи, сообщает Reuters со ссылкой дипломатические источники.
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Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФА

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В Греции впервые родился ребенок от трех родителей

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Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
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Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
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В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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