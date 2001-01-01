Неймар вернулся к тренировкам в общей группеЧемпионат вчера в 16:17

Форвард «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе, информирует официальный «твиттер» парижан. На сегодняшней тренировке команды впервые после длительного отсутствия 27-летний нападающий работал в общей группе.

Неймар вернулся к тренировкам в общей группе

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).

Здоровье Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Хоккей Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Общество Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.

Политика Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.

Армия и оружие Американские военные перевозят землю с базы в Токио, несмотря на протесты Американские военные начали переброску 37 тысяч кубометров земли и песка с базы Йокота, расположенной в столичной префектуре Токио, в префектуру Сайтама, несмотря на протесты местного населения.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект» Банк России отозвал лицензию у банка "Аспект", говорится в пятницу в сообщении ЦБ.

Происшествия Собаки напали на мальчика в Благовещенске Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.

Футбол Чемпионат России. «Крылья Советов» принимают «Рубин» 23-й тур РПЛ стартует матчем «Крылья Советов» – «Рубин». В субботу ЦСКА играет с «Оренбургом», «Локомотив» – с «Ахматом».

Хоккей Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса» Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Экономика Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей» «Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

Авто Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.

Футбол РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.

Происшествия По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.

Общество ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.

Происшествия В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.

Армия и оружие NI констатировал беспомощность США в Арктике Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.

Политика В США призвали к пересмотру отношений с Россией В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 годы Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994 — 1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972 — 1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.

Общество Весь мир отмечает День космонавтики 12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.