Футбол

Неймар вернулся к тренировкам в общей группеЧемпионат вчера в 16:17

Форвард «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе, информирует официальный «твиттер» парижан. На сегодняшней тренировке команды впервые после длительного отсутствия 27-летний нападающий работал в общей группе.
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Неймар вернулся к занятиям в общей группе

ProstoProSportвчера в 16:37

Неймар приступил к тренировкам в общей группе

Sports.ruвчера в 16:45

Неймар вернулся к тренировкам в общей группе

Чемпионатвчера в 16:17

Неймар впервые с января тренировался в общей группе «ПСЖ»

Бомбардир.рувчера в 17:33

Неймар занимается в общей группе «ПСЖ»

Евро-футбол.рувчера в 17:20

Неймар приступил к тренировкам в общей группе

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Неймар вернулся в общую группу ПСЖ

Soccer.ruвчера в 07:26
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Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
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Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
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Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
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АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

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Обновлено в 01:49
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у банка "Аспект", говорится в пятницу в сообщении ЦБ.
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Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
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Чемпионат России. «Крылья Советов» принимают «Рубин»

23-й тур РПЛ стартует матчем «Крылья Советов» – «Рубин». В субботу ЦСКА играет с «Оренбургом», «Локомотив» – с «Ахматом».
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Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

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«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
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Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России

Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:23
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия

По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых

Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
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В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента

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Обновлено в 01:52
Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 годы Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994 — 1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972 — 1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Общество

Весь мир отмечает День космонавтики

12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
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У беглого банкира арестовали имущество на $1,75 млрд

Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (ВПБ) арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд), сообщил «Ведомостям» представитель банка в суде.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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