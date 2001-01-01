Футбол

Неймар вернулся к тренировкам в общей группеЧемпионат 16:17

Форвард «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе, информирует официальный «твиттер» парижан. На сегодняшней тренировке команды впервые после длительного отсутствия 27-летний нападающий работал в общей группе.
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Неймар вернулся к занятиям в общей группе

ProstoProSport16:37

Неймар вернулся в общую группу ПСЖ

Soccer.ru07:26

Неймар вернулся к тренировкам в общей группе

Чемпионат16:17

Неймар впервые с января тренировался в общей группе «ПСЖ»

Бомбардир.ру17:33

Неймар занимается в общей группе «ПСЖ»

Евро-футбол.ру17:20

Неймар приступил к тренировкам в общей группе

Sports.ru16:45

Неймар приступил к тренировкам в общей группе

Спорт-Экспресс16:23
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В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
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Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 14:00
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Роскосмос и NASA согласовали перенос запуска «Союза МС-13» к МКС

Госкорпорация "Роскосмос" и NASA согласовали перенос на 20 июля запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС.
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Футбол

«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси», оскорблявших Салаха

"Ливерпуль" на официальном сайте осудил фанатов "Челси", оскорблявших нападающего клуба Мохамеда Салаха.
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Происшествия

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Сегодня днем в Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария: у одного из домов по улице Десантников прорвало трубу с горячей водой.
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Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Обновлено в 08:04
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Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

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Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Жертвой оказался Крейг Брюер, который, придя в кафе в хорошем настроении, решил оплатить обед нескольким посетителям.
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Volkswagen AG изучает возможность приобретения крупного пакета акций своего китайского партнера по совместному производству электромобилей JAC Motors, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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