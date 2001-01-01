Футбол
Неймар вернулся к тренировкам в общей группеЧемпионат 16:17
Форвард «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе, информирует официальный «твиттер» парижан. На сегодняшней тренировке команды впервые после длительного отсутствия 27-летний нападающий работал в общей группе.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая
Обновлено в 05:51
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ
Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Политика
ЕС принял решение начать официальные торговые переговоры с США
В четверг, 11 апреля, страны-члены Европейского союза приняли мандат на ведение официальных торговых переговоров с Вашингтоном.
Обновлено в 11:46
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Кино
Рамси Сноу из «Игры Престолов» приедет в Петербург
Обновлено в 10:21
Происшествия
Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев
Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".
Обновлено в 09:40
Общество
Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой
Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода
В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы.
Обновлено в 17:32
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Космос
Роскосмос и NASA согласовали перенос запуска «Союза МС-13» к МКС
Госкорпорация "Роскосмос" и NASA согласовали перенос на 20 июля запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС.
Обновлено в 15:12
Футбол
«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси», оскорблявших Салаха
"Ливерпуль" на официальном сайте осудил фанатов "Челси", оскорблявших нападающего клуба Мохамеда Салаха.
Обновлено в 16:17
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Обновлено в 16:53
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
На улице Десантников после прорыва трубы двор залило кипятком
Сегодня днем в Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария: у одного из домов по улице Десантников прорвало трубу с горячей водой.
Обновлено в 08:31
Авто
Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро
Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Обновлено в 08:04
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено вчера в 09:15
Здоровье
Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика
Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигла пика последних восьми месяцев.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Политика
Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР
Обновлено в 18:26
Хоккей
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Мужчину в США убили за то, что он угостил не всех посетителей кафе
Жертвой оказался Крейг Брюер, который, придя в кафе в хорошем настроении, решил оплатить обед нескольким посетителям.
Обновлено в 10:32
Авто
Volkswagen может купить крупную долю в китайской JAC Motors
Volkswagen AG изучает возможность приобретения крупного пакета акций своего китайского партнера по совместному производству электромобилей JAC Motors, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 07:58