Неймар вернулся к тренировкам в общей группеЧемпионат 16:17

Форвард «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе, информирует официальный «твиттер» парижан. На сегодняшней тренировке команды впервые после длительного отсутствия 27-летний нападающий работал в общей группе.

Неймар вернулся к тренировкам в общей группе

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