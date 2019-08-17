Форвард "ПСЖ" Неймар продолжит тренировки с французским клубом, об этом сообщает Goal. Неймар пропустил игру за Суперкубок Франции против "Ренна" и стартовый матч нового сезона, в котором парижане разгромили "Ним".

Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ»

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