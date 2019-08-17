Футбол

Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ»Sport.ru 08:13

Форвард "ПСЖ" Неймар продолжит тренировки с французским клубом, об этом сообщает Goal. Неймар пропустил игру за Суперкубок Франции против "Ренна" и стартовый матч нового сезона, в котором парижане разгромили "Ним".
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Неймар снова пропустит матч «ПСЖ» в Лиге 1

Sport24.ru07:30

Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ»

Sport.ru08:13

Неймар не сыграет с «Ренном»

Спорт-Экспресс08:03

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в матче с «Ренном»

РИА Новости07:35

Неймар пропустит еще один матч «ПСЖ»

Матч ТВ08:15

Неймар пропустит еще один матч «ПСЖ»

Sportbox.RU08:15

Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Чемпионат07:56
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия

В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла

Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол

«Спартак» подписал экс-игрока «ПСЖ»

Бывший игрок молодежный команды "ПСЖ", 18-летний Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает Sport24.
Обновлено в 07:41
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

Обновлено в 06:44
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Гаджеты

Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»

Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Футбол

«Зенит» потерял Малкома и Дриусси

Обновлено в 07:55
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании

Обновлено вчера в 18:49
Политика

Трамп хочет приобрести Гренландию

По информации газеты The Wall Street Journal, источник в Белом доме сообщил, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намеревается приобрести Гренландию – самый крупный остров на планете.
Обновлено вчера в 02:31
Здоровье

Первые симптомы рака кожи назвала заболевшая женщина из Канады

Обновлено в 02:13
Общество

Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве

Обновлено в 06:25
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Зеленский лично проконтролирует расследование пожара в отеле Одессы

Обновлено в 06:46
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км

Обновлено вчера в 10:36
Экономика

В строительство нового туркомплекса в КЧР вложат 6, 3 млрд рублей

Обновлено в 07:23
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов

Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Происшествия

Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России

Обновлено вчера в 14:44
Здоровье

Врач рекомендовал масло чайного дерева для профилактики ОРЗ

Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Второго пилота аварийно севшего A321 выписали из больницы

Обновлено в 08:11
Происшествия

ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.
Обновлено в 07:53
Политика

Крымские татары рассказали об успехах после воссоединения с Россией

Обновлено в 07:01
Кино

На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»

Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Экономика

В России выросла выручка малых предприятий

Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве

Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321

Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:14
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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