Футбол

Неймар вернулся в ПСЖ и приступил к тренировкамSoccer.ru 07:06

Бразильский нападающий Неймар вернулся в Париж и сегодня проявил занятия с ПСЖ. Напомним, в последние дни решалось будущее форварда.
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Тухель: «Сильный „ПСЖ“ — это „ПСЖ“ с Неймаром в составе»

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Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.
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В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
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У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

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«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

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Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
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Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
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Дороги голубого цвета появились в Катаре

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Происшествия

Названы причины пожара в одесском отеле

Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.
Обновлено в 06:57
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Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе

Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.
Обновлено в 10:05
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В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.
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Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию

Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
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Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

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Алла Пугачева показала фото детей, голосующих за мир

Сама Пугачева написала, что на фото малыши голосуют за мир.
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В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок

Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, наблюдается подъем уровней рек муниципального округа города с достижением опасных отметок (Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста).
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Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины

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Клиент убил официанта за долгое приготовление сэндвича

Во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за того, что ему слишком долго пришлось ждать свой заказ.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
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В Якутии девушка выжила после падения с 50-метровой скалы

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Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней

Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
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В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле

Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
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За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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