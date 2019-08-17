Бразильский нападающий Неймар вернулся в Париж и сегодня проявил занятия с ПСЖ. Напомним, в последние дни решалось будущее форварда.

Неймар вернулся в ПСЖ и приступил к тренировкам

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