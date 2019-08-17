Футбол

Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ»Sport.ru 08:13

Форвард "ПСЖ" Неймар продолжит тренировки с французским клубом, об этом сообщает Goal. Неймар пропустил игру за Суперкубок Франции против "Ренна" и стартовый матч нового сезона, в котором парижане разгромили "Ним".
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Неймар снова пропустит матч «ПСЖ» в Лиге 1

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Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

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Неймар не сыграет с «Ренном»

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Происшествия

В Перми автобус с пассажирами врезался в здание

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На западе Украины упал военный вертолёт

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В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

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Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов

Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".
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В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено вчера в 18:41
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

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Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
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WSJ: Трамп хочет купить Гренландию

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