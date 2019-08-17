Форвард "ПСЖ" Неймар продолжит тренировки с французским клубом, об этом сообщает Goal. Неймар пропустил игру за Суперкубок Франции против "Ренна" и стартовый матч нового сезона, в котором парижане разгромили "Ним".

Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ»

Энергетика Американские санкции помогли России заработать миллиард Американские санкции, которые были установлены лидером США Дональдом Трампом в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы, стали причиной повышенного спроса на российское топливо.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Наука Ученый пролетел сквозь грозовое облако, образовавшееся в результате пожара Хотя ученые имеют довольно хорошее представление о том, какие вулканы выбрасывают пепел в стратосферу и как эти частицы могут охладить планету, они очень мало знают об устройстве облаков, что ограничивает знания о том, как они могут влиять на атмосферу и климат Земли.

Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.

Происшествия В Перми автобус с пассажирами врезался в здание На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.

Авто Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".

Происшествия В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.

Армия и оружие Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.

Происшествия В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.

Футбол Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит» В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Политика В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.

Наука Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.

Политика WSJ: Трамп хочет купить Гренландию Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Спорт Станислав Кокорин взял бронзу чемпионата мира по скалолазанию в Японии Россиянин Станислав Кокорин завоевал бронзовую медаль в дисциплине "лазание на скорость" на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Токио.

Происшествия Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.