Футбол
Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ»Sport.ru 08:13
Форвард "ПСЖ" Неймар продолжит тренировки с французским клубом, об этом сообщает Goal. Неймар пропустил игру за Суперкубок Франции против "Ренна" и стартовый матч нового сезона, в котором парижане разгромили "Ним".
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:10, Ашберн
Энергетика
Американские санкции помогли России заработать миллиард
Американские санкции, которые были установлены лидером США Дональдом Трампом в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы, стали причиной повышенного спроса на российское топливо.
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Наука
Ученый пролетел сквозь грозовое облако, образовавшееся в результате пожара
Хотя ученые имеют довольно хорошее представление о том, какие вулканы выбрасывают пепел в стратосферу и как эти частицы могут охладить планету, они очень мало знают об устройстве облаков, что ограничивает знания о том, как они могут влиять на атмосферу и климат Земли.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание
На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Происшествия
На западе Украины упал военный вертолёт
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов
Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны
В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.
Обновлено в 07:26
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Обновлено 15 августа в 12:54
Футбол
Саншеш намерен уйти из «Баварии»
Полузащитник Ренату Саншеш намерен покинуть «Баварию».
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд
Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено вчера в 01:31
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено вчера в 15:53
Спорт
Станислав Кокорин взял бронзу чемпионата мира по скалолазанию в Японии
Россиянин Станислав Кокорин завоевал бронзовую медаль в дисциплине "лазание на скорость" на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Токио.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52