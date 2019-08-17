Футбол

Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»Sportbox.RU 07:47

Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки с командой. Парижский клуб готовится к матчу второго тура лиги 1 с «Ренном». Примечательно, что бразилец вернулся к тренировкам на следующий день после сообщения о переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью в «Баварию».
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