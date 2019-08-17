Футбол
Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»Sportbox.RU 07:47
Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки с командой. Парижский клуб готовится к матчу второго тура лиги 1 с «Ренном». Примечательно, что бразилец вернулся к тренировкам на следующий день после сообщения о переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью в «Баварию».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
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Макгрегору грозит штраф за нападение на пожилого мужчину
Обновлено вчера в 05:23
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В Петербурге трое пострадали в ДТП с тремя машинами и автобусом
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Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Реал Сосьедадом»
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Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми погиб один человек
В Перми по причине ДТП с пассажирским автобусом погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Во время свадьбы в Кабуле произошел взрыв
В Кабуле в одном из свадебных залов произошел взрыв.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева решила поселиться в Хамовниках
Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева рассказала Instagram-фолловерам о желании продать загородный дом и квартиру и провела небольшую видеоэкскурсию по своим апартаментам.
Обновлено в 08:24
Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»
Обновлено в 14:58
Экономика
Фармацевтическую лактозу начнут производить в России
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Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
Обновлено в 00:48
Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
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Шоу-бизнес
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На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
При пожаре в одесском отеле погибли девять человек
В отеле «Токио Стар» В Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар; погибли восемь человек, еще десять пострадали.
Обновлено в 04:00
Политика
Глава малайзийской организации посоветовал остановить суд по делу MH17
Руководитель базирующейся в Малайзии неправительственной организации «Международное движение за справедливый мир» (JUST) Чандра Музаффар заявил, что судебный процесс против четверых обвиняемых в крушении пассажирского Boeing над Донбассом нужно приостановить, пишет газета Malay Mail.
Обновлено в 14:03
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Космос
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
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Обновлено в 11:42
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива
Обновлено в 04:24
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Метцу» в матче чемпионата Франции
"Монако" потерпел разгромное поражение от "Метца" в матче второго тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:04
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Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд
За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено в 15:32
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Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные вопросы»
Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы.
Обновлено в 02:00
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36