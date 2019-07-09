Футбол

Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июляРИА Новости 16:36

Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля. "ПСЖ" в понедельник объявил, что Неймар вовремя не вернулся в расположение клуба.
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